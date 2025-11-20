Два человека погибли в лобовом столкновении на трассе «Кола» в Карелии

21 ноября на 915 км автодороги Р-21 «Кола» в Кемском районе произошло смертельное ДТП. В результате лобового столкновения автомобилей Geely Atlas и Nissan Almera погибли два человека, еще двое получили травмы.
По предварительным данным ГИБДД, водитель Geely Atlas выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Nissan Almera. На месте ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля Nissan. Два человека с травмами госпитализированы.
На месте происшествия сотрудники ГИБДД отмечают, что на данном участке трассы в настоящее время организовано реверсивное движение. Полиция призывает водителей к повышенной внимательности.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства аварии. Точные причины выезда на встречную полосу выясняются.
