Два человека погибли в Петрозаводске после того, как внедорожник влетел в припаркованную фуру

В страшном ДТП на Первомайском проспекте погибли мужчина и женщина из Бесовца.

В среду, 8 марта, в 01.40 водитель Chevrolet Niva врезался в грузовик с прицепом в районе дома №54 по Первомайскому проспекту в Петрозаводске.



В результате дорожной аварии во внедорожнике скончались мужчина и женщина, рассказали нашему изданию в пресс-службе ГИБДД Карелии.



В Госавтоинспекции добавили, что у погибших взята кровь на анализ. Выясняются обстоятельства ДТП, проводится проверка на состояние опьянения. Ранее мы сообщали, что погибшие - жители поселка Бесовец.