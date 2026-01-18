Два человека погибли в столкновении иномарки и «КамАЗа» на трассе «Кола»

Вечером 18 января на федеральной трассе Р-21 «Кола» в Волховском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП.

В лобовом столкновении легкового автомобиля KIA Spectra и грузовика «КамАЗ» погибли два человека.

Транспортные средства столкнулись около 16:30 на 130-м километре трассы, в нескольких километрах от города Сясьстрой. По предварительной информации, водитель и пассажир легковой машины погибли на месте.

Водитель грузового автомобиля получил травмы. Медики осмотрели его на месте происшествия и оказали необходимую помощь, от госпитализации он отказался.

