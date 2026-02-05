Два человека погибли в страшной аварии на севере Карелии

Смертельная авария произошла сегодня, 6 февраля, в Сегежском округе на трассе Кочкома-Костомукша-Госграница.
6 февраля в 15:20 в Сегежском округе на 37 километре трассе Кочкома-Костомукша-Госграница произошло смертельное ДТП. По предварительным данным МВД Карелии, водитель Lada Granta совершая обгон грузовика, допустил выезд на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение отечественного автомобиля со встречным Mitsubishi Pajero.
На месте погибли мужчина – водитель Lada и его пассажирка. В иномарке травмированы водитель и женщина-пассажир.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства ДТП устанавливаются. В настоящее время организован проезд транспорта по одной полосе.
