Два человека погибли в страшном ДТП с грузовиком в Карелии

О трагедии 6 ноября сообщил министр здравоохранения республики.
В своем телеграм-канале глава регионального Минздрава Михаил Охлопков сообщил о том, что 6 числа, примерно в трех километрах от Пряжи водитель легковушки выехал на встречную полосу.
Произошло столкновение с КамАЗом. В результате погибли водитель и пассажир легковушки.
Водитель грузовика жив. Обстоятельства аварии устанавливаются, добавил министр.
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