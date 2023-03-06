Два человека погибли в страшном ДТП в столице Карелии

В ночь на 8 марта в Петрозаводске произошло смертельное ДТП.

Как сообщает телеграм-канал главы Минздрава Карелии «Антидот Охлопкова», в ночь на 8 марта на Первомайском проспекте в Петрозаводске столкнулись два автомобиля.



В ДТП погибли два жителя Бесовца. Сообщение о трагедии поступило от территориального центра медицины катастроф.