Два человека погибли в страшном ДТП в столице Карелии

В ночь на 8 марта в Петрозаводске произошло смертельное ДТП.
Как сообщает телеграм-канал главы Минздрава Карелии «Антидот Охлопкова», в ночь на 8 марта на Первомайском проспекте в Петрозаводске столкнулись два автомобиля.
В ДТП погибли два жителя Бесовца. Сообщение о трагедии поступило от территориального центра медицины катастроф.
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