Два человека погибли в страшном пожаре в Карелии

В ночь на 31 декабря в поселке Идель Сегежского района произошло трагическое ЧП.
В пожаре в частном доме погибли два человека.Подробности рассказали в Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, опубликованы фото с места происшествия.
Сообщение о возгорании частного дома поступило на номер экстренных служб 112.
На место происшествия выехали пожарные расчеты из Летнереченского, Каменного Бора и Сегежи. В ходе работ по тушению огня спасатели обнаружили тела двух погибших — мужчины и женщины. Спасатели провели все необходимые работы по локализации и ликвидации возгорания.
Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.