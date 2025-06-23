Два человека погибли в страшном пожаре в Олонецком районе Карелии

Две женщины госпитализированы с ожогами.

Сегодня, 24 июня, рано утром в деревне Тахтасово Олонецкого района загорелся жилой дом. Подробности ЧП сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности.

В доме находились семь человек — двое детей и пятеро взрослых. Дети смогли самостоятельно выбраться на улицу, сейчас они находятся у соседей.

Двое взрослых погибли. Еще двух женщин с ожогами и отравлением дымом увезла скорая помощь. Один из соседей помогал выносить людей из горящего дома.

Пожарные из Олонца прибыли через несколько минут после вызова. Были задействованы две машины и шесть спасателей. На реке Олонке в 60 метрах от дома установили мотопомпу. Пожар локализовали в 05:56. Огонь удалось потушить к 6:40 утра.

Сейчас на месте работают специалисты. Причины пожара выясняются.