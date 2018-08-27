Два человека получили травмы во время ДТП при двойном обгоне в Карелии

В Лоухском районе произошло ДТП во время двойного обгона, пострадали два человека, сообщает УГИБДД по Карелии.

В воскресенье около 16.00 на 938 км автодороги "Кола" в ДТП пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний.

По предварительным данным, водитель Ford при выполнении обгона не убедился в безопасности маневра и на встречной полосе столкнулся с Chevrolet, который также совершал обгон.

В результате ДТП водитель Chevrolet и его 16-летний пассажир, жители Мурманской области, получили ушибы.

По факту аварии проводится проверка.