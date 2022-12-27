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Два человека попали в больницу после аварии на трассе «Кола» в Карелии (ФОТО)

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10:34, 28 Декабря 2022
фото: © Госавтоинспекция Карелии

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Два автомобиля столкнулись в Олонецком районе республики.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, авария с участием двух автомобилей произошла на 277 километре автодороги «Кола» в Олонецком районе 27 декабря в 17.47 вечера.

На трассе столкнулись автомобили Nissan и Kia. В результате аварии пострадали и были госпитализированы 55-летний водитель и 29-летний пассажир Kia.

По факту происшествия проводится проверка.

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