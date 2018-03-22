09:08, 22 Марта 2018
Два человека попали в больницу после столкновения грузовика и Ford Ranger в Карелии
По теме
Загрузка...
Авария произошла в городе Костомукша технологической автодороге за линией пограничного КПП "Ильвас", сообщили в ГИБДД Карелии.
По данным ведомства, 21 марта в 13.30 на дороге Ладвоозеро – Вокнаволок столкнулись грузовой автомобиль Volvo с прицепом и внедорожника Ford Ranger.
"В результате происшествия получили травмы два пассажирки Ford – женщины 1957 и 1960 года рождения. Обе пострадавшие госпитализированы", - рассказали в ГИБДД.
По теме
Выбор читателей
15.03.2018, 12:26
18.03.2018, 09:05
20.03.2018, 16:21
19.03.2018, 10:22
20.03.2018, 10:05
Аналитика
21.03.2018 16:32
Обществоведение
Спикер Петросовета подвел итоги голосования за проекты программы "Комфортная городская среда".
20.03.2018 15:47
18.03.2018 16:39
16.03.2018 15:40
15.03.2018 12:06
Чтиво
21.03.2018 15:14
Без политики
Множество продуманных решений для дополнительного комфорта.
20.03.2018 16:47
19.03.2018 13:09
07.03.2018 13:27
Медиа
20.03.2018 14:59
Опрос
Как вы голосовали на прошедших выборах президента России?
Комментарии