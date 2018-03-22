Два человека попали в больницу после столкновения грузовика и Ford Ranger в Карелии

Авария произошла в городе Костомукша технологической автодороге за линией пограничного КПП "Ильвас", сообщили в ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, 21 марта в 13.30 на дороге Ладвоозеро – Вокнаволок столкнулись грузовой автомобиль Volvo с прицепом и внедорожника Ford Ranger.

"В результате происшествия получили травмы два пассажирки Ford – женщины 1957 и 1960 года рождения. Обе пострадавшие госпитализированы", - рассказали в ГИБДД.