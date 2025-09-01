Два человека пострадали 31 августа в аварии на трассе в Карелии

На автодороге «Крошнозеро — Эссойла» в Пряжинском районе автомобиль съехал в кювет.

Серьезная авария произошла вечером 31 августа в 22:48 на 17 км автодороги 86К-270 «Крошнозеро — Эссойла».

Как рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности, автомобиль с пассажирами съехал в кювет и перевернулся на крышу. На ликвидацию последствий привлекались пожарные из Эссойлы, а также сотрудники ДПС и медики.

В результате происшествия пострадали два человека. Доставлены в Республиканскую больницу скорой медицинской помощи в Петрозаводск.