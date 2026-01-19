Два человека пострадали на ночном пожаре в десятиэтажном доме в Петрозаводске

Пожар в квартире 10-этажного дома произошел 19 января 2025 года.
Пожар в доме № 60 на Октябрьском проспекте произошел в 05:17 ночью 19 января. Как рассказали в МЧС Карелии, в результате огнём повреждена квартира на площади 30 квадратных метров. Травмированы два человека. Как уточнили «Столице» в МЧС Карелии, жители квартиры получили отравление угарным газом, госпитализация им не потребовалась, оба переведены на амбулаторное лечение.
Для ликвидации привлекались: 7 единиц техники и 25 человек. Во время тушения пожара при помощи средств индивидуальной защиты органов дыхания эвакуировали 12 человек.
18 января в Олонецком районе горел салон красоты.