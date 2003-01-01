Два человека пострадали при съезде в кювет в Сортавальском районе

На трассе в Приладожье иномарка улетела в кювет.

19 октября в 17:30 на 247 км трассы «Санкт-Петербург — Сортавала» автомобиль «Jaecoo» улетел в кювет, сообщила «Столице на Онего» руководитель пресс-службы ГАИ Карелии Анжелика Халатова.

— Водитель 1975 года рождения, двигаясь со стороны Санкт-Петербурга, не справился с управлением и допустил съезд в кювет, — рассказала она.

В результате аварии два человека получили травмы.

Ранее в Прионежском районе автомобиль вылетел с дороги и повис на дереве. Двое пострадавших в ДТП были госпитализированы в РБ СЭМП г. Петрозаводска.