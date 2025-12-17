Два человека пострадали в аварии на Шуйском шоссе

Три автомобиля столкнулись на Шуйском шоссе. Потребовалась помощь спасателей.
ДТП произошло сегодня, 18 декабря, на нулевом километре Шуйского шоссе.
Как сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности, столкнулись три легковых автомобиля. На место происшествия выезжало отделение пожарной части-47.
— Пожарные провели необходимые работы: отключение аккумуляторной батареи, осмотр места происшествия. В ДТП пострадали мужчина и женщина. Их передали бригаде скорой помощи.
