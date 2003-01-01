Два человека пострадали в ДТП на Комсомольском проспекте в Петрозаводске

В Петрозаводске на Комсомольском проспекте произошло ДТП с пострадавшими.

17 октября в 9:30 у дома № 14 один автомобиль совершил наезд на стоящую машину Renault. Об этом сообщили в ГАИ.

По предварительной информации, водители не учли дорожные и погодные условия и не справились с управлением. В результате аварии пострадали два человека: 32-летний водитель и 39-летняя пассажирка Renault. Оба получили телесные повреждения.

Госавтоинспекция Петрозаводска напомнила водителям о необходимости перехода на «зимний» стиль вождения. Следует выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий, также советуют поменять летние шины на зимние, не дожидаясь первого снега.