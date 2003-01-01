Два человека пострадали в ДТП на перекрестке в Петрозаводске

В карельской столице произошла массовая авария с пострадавшими.
В результате дорожной аварии в Петрозаводске на перекрестке улиц Лыжной и Лермонтова пострадали два человека. Столкновение трех автомобилей произошло 14 октября в 08:42 утра. Подробности сообщили в ГАИ.
По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу встречной «Ладе Гранте», которая двигалась прямо. После столкновения ВАЗ отбросило на автомобиль Changan, припаркованный рядом.
В результате аварии механические повреждения получили все три транспортных средства. Травмированы водитель и 18-летний пассажир автомобиля «Лада Гранта».
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.
