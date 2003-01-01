Два человека пострадали в ДТП на трассе «Петрозаводск - Ошта»

В столкновении двух автомобилей пострадали два человека, их госпитализировали в петрозаводскую больницу.
Вчера, 7 октября, на 129 километре автодороги «Петрозаводск - Ошта» Прионежского района вечером два человека пострадали в ДТП. Пострадавшие госпитализированы в РБ СЭМП г. Петрозаводска. Столкнулись два легковых автомобиля.
По данным Госкомитета по безопасности, дежурный караул пожарной части села Деревянное выехал в 19:13. На место прибыли в 19:18 одна автоцистерна и четыре человека личного состава.
Пожарные осмотрели место аварии, собрали информацию с места происшествия и отключили АКБ. На месте также работали сотрудники ДПС и скорой помощи.
