Два человека пострадали в ДТП в Карелии

На федеральной трассе в Карелии столкнулись два автомобиля.

По данным МЧС Карелии, 26 марта в 09.35 пожарно-спасательное подразделение привлекалось для ликвидации ДТП с участием двух автомобилей на 455 км трассы "Вологда – Медвежьегорск" в Пудожском районе Карелии.

Как стало известно, на федеральной автодороге столкнулись "ВАЗ" и Nissan. Пострадали два человека.