Два человека пострадали в групповом ДТП на перекрестке в Петрозаводске

В ГИБДД Карелии рассказали подробности аварии с участием трех автомобилей на набережной Варкауса.

Напомним, ДТП произошло 10 января в 9.08 на пересечении набережной Варкауса и улицы Московская. На перекрестке столкнулись два легковых автомобиля и внедорожник. Машины получили механические повреждения.

По информации Госавтоинспекции Карелии, по предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля Great Wall при повороте налево допустил столкновение с автомобилем Renault Logan, двигающимся в прямом направлении по главной дороге. В результате удара Renault был отброшен на стоящий автомобиль Mitsubishi Lancer.

В результате ДТП 40-летний водитель Renault Logan госпитализирован, водителю Great Wall оказана медицинская помощь. По факту происшествия проводится проверка. Обстоятельства выясняются.