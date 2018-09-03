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Новости. Происшествия
08:49, 03 Сентября 2018

Два человека пострадали в лобовом столкновении на трассе в Карелии

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В Пряжинском районе произошло ДТП, в котором получили травмы два человека, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшее воскресенье, 2 сентября, в 17.40 на 438 км автодороги А-121 "Сортавала" в Пряжинском районе произошла дорожная авария.

Молодой водитель автомобиля "ВАЗ-21150" при выполнении обгона с выездом на полосу встречного движения не убедился в безопасности маневра и совершил лобовое столкновение со встречным автомобилем Toyota Corolla.

В результате аварии пострадал 24-летний водитель ВАЗа и его 58-летняя пассажирка, им назначено амбулаторное лечение.

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