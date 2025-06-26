Два человека пострадали в ночной аварии на трассе «Кола» в Карелии

На трассе «Кола» ночью 28 июня перевернулся автомобиль. Пострадавшего из авто пришлось доставать спасателям.

О ночной аварии на трассе «Кола» сообщает МЧС Карелии. По данным ведомства, сообщение об опрокидывании автомобиля поступило в 04:33.

Сама авария произошла в Кондопожском районе около местечка Лучевое-2. В ДТП пострадали два человека.

Спасатели провели работы по деблокировке одного из пострадавших и транспортировке его до автомобиля скорой помощи, а также отключению аккумуляторной батареи.