Два человека пострадали в перевернутом автомобиле на трассе «Кола» в Карелии

Серьезная авария с пострадавшими произошла сегодня, 9 сентября, на 511 километре трассы «Кола» в Кондопожском районе Карелии.
По предварительным данным, водитель автомобиля LADA Largus не справился с управлением, допустил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.
Как рассказали в ГАИ Карелии, в результате ДТП водитель 1985 года рождения и 37-летний пассажир травмированы, оба госпитализированы.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства аварии.