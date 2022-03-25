Два человека пострадали в перевернувшемся автомобиле на трассе в Карелии

Водитель и пассажирка получили травмы после ДТП на карельской трассе.

Авария произошла во вторник, 29 марта, около 18 час. 10 мин. на 165 км. + 500 м. дороги «Кола» — Тикша — Ледмозеро — Костомукша — граница с Финляндской Республикой. Об этом сообщает Госавтоинспекция Карелии.

По предварительным данным, 66-летний водитель автомобиля «Nissan X-Trail» не справился с управлением, съехал с проезжей части и опрокинулся.

В результате дорожно-транспортного происшествия были травмированы водитель и его 66-летняя пассажирка.