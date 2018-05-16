Два человека пострадали в перевернувшемся на трассе в Карелии автомобиле

На трассе "Сортавала" перевернулась иномарка, пострадали два человека, сообщает УГИБДД по Карелии.

В Суоярвском районе на 355 км автодороги А-121 "Сортавала" 49-летний водитель Kia Rio допустил съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате происшествия травмы получили водитель и 55-летняя пассажирка Назначено амбулаторное лечение.