Два человека пострадали в перевернувшемся на трассе в Карелии автомобиле

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На трассе "Сортавала" перевернулась иномарка, пострадали два человека, сообщает УГИБДД по Карелии.
В Суоярвском районе на 355 км автодороги А-121 "Сортавала" 49-летний водитель Kia Rio допустил съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате происшествия травмы получили водитель и 55-летняя пассажирка Назначено амбулаторное лечение.
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