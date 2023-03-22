Два человека пострадали в жестком ДТП на трассе в Карелии

В Олонецком районе водитель устроил аварию на «встречке», два пассажира получили травмы.
По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувшую среду, 22 марта, в 19.30 на 19 км автодороги Олонец — Питкяранта — Леппясилта произошло столкновение двух автомобилей.
По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля Peugeot Boxer пошел на опасный обгон и допустил столкновение со встречным автомобилем Daewoo Nexia.
В результате аварии травмы получили 47-летний и 41-летний пассажиры автомобиля Daewoo Nexia.
По факту ДТП проводится проверка.
Ранее сообщалось, грузовик врезался в легковой автомобиль на перекрестке в Петрозаводске.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание