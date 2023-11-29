Два человека сгорели на пожаре в Сегежском районе Карелии

Спасатели сообщили о гибели двух человек на пожаре в поселке Идель.
Как рассказали спасатели Беломорского района, вечером 30 ноября стало известно о пожаре в доме №5 по улице Деповской в поселке Идель.
К месту происшествия были направлены силы и средства пожарной части поселка Летнереченский и спасатели Сегежского района.
Здание полностью сгорело. На пепелище огнеборцы обнаружили два трупа.
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