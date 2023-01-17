Два человека сгорели в доме на севере Карелии

В Медвежьегорске при пожаре в частном доме погибли два человека, сообщили в МС Карелии.
Сегодня, 18 января, в 9.20 в Медвежьегорске произошел пожар в частном доме на улице Дорофеева.
По прибытии подразделений на место вызова было установлено, что горение происходит внутри дома, площадь пожара составила 35 кв. м.
В 10.50 огонь был ликвидирован. В результате пожара погибло два человека.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание