Два человека сгорели в доме на севере Карелии

В Медвежьегорске при пожаре в частном доме погибли два человека, сообщили в МС Карелии.

Сегодня, 18 января, в 9.20 в Медвежьегорске произошел пожар в частном доме на улице Дорофеева.

По прибытии подразделений на место вызова было установлено, что горение происходит внутри дома, площадь пожара составила 35 кв. м.

В 10.50 огонь был ликвидирован. В результате пожара погибло два человека.