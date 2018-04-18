Два человека утонули на водоемах Карелии за четыре дня

В Сегежском районе за последние четыре дня утонули два человека, сообщил глава ГУМЧС по Карелии Сергей Шугаев.

По его словам, 15 апреля на Выгозере утонул один человек, а 17 апреля житель Надвоиц провалился на 10-м шлюзе Беломорско-Балтийского канала.

Шугаев отметил, что на прошлой неделе и вначале текущей были спасены пять человек в Кондопожском и Сортавальском районах.

Руководитель МЧС призвал местные власти и подразделения в районах активнее следить за тем, чтобы жители не выходили на лед.