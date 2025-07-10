Два человека утонули в Петрозаводске и Сегеже

Мужчина и женщина утонули в Карелии.

За последние сутки в Карелии утонули два человека, сообщили в МЧС республики.

— Во время купания в озере Логмозере, расположенном на Рыбацком проезде в Петрозаводске, утонул мужчина, — рассказали в ведомстве.

Аналогичный инцидент зафиксирован в Сегеже — там на поверхность одноимённой реки не смогла всплыть женщина.

Обстоятельства происшествий выясняются.

Ранее мы рассказывали, что во время катания на лодке по реке Вуоксе в Ленинградской области погибла четырёхлетняя девочка. Ребёнок ударился о винт транспортного средства и наглотался воды.



