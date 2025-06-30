Два человека утонули во время купания в Прионежском районе

Обстоятельства происшествия выясняются сотрудниками полиции.

В озере Укшезере, расположенном на территории Прионежского района, утонули два человека. Об этом сообщили в МЧС Карелии.

Там отметили, что погибшие пошли купаться и не смогли вернуться обратно на берег.

— Для выяснения обстоятельств тела были переданы сотрудникам полиции, — рассказали «Столице на Онего» в пресс-службе ведомства.

Напомним, вчера на дне Сургубского озера, которое также находится в Прионежском районе, обнаружили тела двух местных жителей. По данным следствия, мужчины купались в состоянии алкогольного опьянения в необорудованном месте.