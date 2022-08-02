Два человека в Карелии стали жертвами излишне торопливых водителей

Еще 27 человек получили ранения в авариях, спровоцированных обгоном с выездом на «встречку».

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, с начала года в республике было зафиксировано более 1600 нарушений ПДД, связанных с выездом на встречную полосу. Печальным итогом таких нарушений стали 19 аварий, в которых погибли двое и были травмированы 27 человек.

Наибольшее число подобный происшествий, по статистике ГИБДД, произошли в Петрозаводске, а также в Питкярантском и Сортавальском районах.

Так, в Пряжинском районе автоинспекторы остановили 25-летнего водителя иномарки — молодой человек выполнил опасный обгон с выездом на «встречку», проигнорировав дорожный знак и разметку. Теперь нарушителю грозит штраф до 5 тысяч рублей или лишение прав до 6 месяцев.