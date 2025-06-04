здоровье работа экология
реклама на сайте
Стало известно, каким будет детский сад в новом районе Петрозаводска
04.06.2025 12:49
Три кандидата претендуют на должность руководителя Карельского научного центра РАН
26.05.2025 17:20

Два чиновника из Карелии прошли обучение в «Школе мэров»

Новости. Политика
12:50, 06 Июня 2025
фото: © Михаил Ершов / VK

Новости партнеров

В Москве прошел заключительный модуль программы «Школа мэров».

Со 2 по 5 июня 2025 года в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» прошел шестой заключительный очный модуль программы развития муниципального кадрового управленческого резерва «Школа мэров» для третьего и четвертого потока участников.

«Мы выпускаем третий и четвертый поток образовательной программы, в рамках которой главы, их заместители, председатели дум муниципальных образований прошли обучение. Это был один из запросов, с которым муниципальное сообщество обращалось к Президенту нашей страны, и по его поручению запустилась „Школа мэров“. Главная цель курса — применить знания и внедрить новые успешные практики в муниципалитетах, которые представляют слушатели Школы. Чтобы жизнь в них становилась лучше, а вопросы жителей, адресованные к местной власти, решались быстрее и эффективнее», — отметил заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Грачев.

На двух потоках обучение проходили 160 слушателей из 82 регионов. Республику Карелия представили первый заместитель главы администрации Петрозаводского городского округа Михаил Ершов и глава Администрации Пряжинского муниципального района Дмитрий Буевич.

На протяжении обучения «Школа мэров» организовала выездные модули с практическими занятиями в 10 регионах России: Архангельской, Иркутской, Калужской, Новгородской, Самарской и Московской областях, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Чеченской Республике, Республике Саха (Якутия) и Москве. Целью этих выездов было знакомство с лучшими региональными практиками для их последующего масштабирования в муниципалитетах слушателей.

«В условиях меняющегося мира, наступления цифровой эпохи и появления новых вызовов у глав муниципальных образований возникает запрос на повышение компетенций, поиска новых решений и приобретения навыков политического лидерства. В ходе „Муниципального диалога“ мы получаем от них обратную связь и знаем, что образовательный проект „Школа мэров“ стал стартовой площадкой для многих успешных руководителей. Он является важным инструментом формирования компетентного муниципального управленца, который стремится развивать малую родину и создавать высокий уровень жизни в своих муниципалитетах», — отметила Ирина Гусева, Сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления.

Программа разработана по поручению Президента России Владимира Путина и реализуется ВШГУ Президентской академии при поддержке администрации Президента РФ и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ). 

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.05.2025, 10:40
«Игра престолов» лишь триггер. Житель карельского поселка превратил свой дом в логово драконов
01.06.2025, 10:50
Сильнейшие магнитные бури могут начаться на Земле в ближайшее время
02.06.2025, 06:40
В Карелии разразился скандал вокруг нового участка для выращивания форели
30.05.2025, 20:20
Обвиняемый в получении взяток экс-глава Госкомимущества Карелии Сергей Максимов уходит на СВО
31.05.2025, 14:00
Студент Петрозаводского университета стал победителем конкурса «Человек года Росатома»
01.06.2025, 14:40
О погоде в июне рассказали в Гидрометцентре России

Чтиво

30.05.2025 10:40
Частная жизнь
«Игра престолов» лишь триггер. Житель карельского поселка превратил свой дом в логово драконов
Житель поселка Новая Вилга рассказал «Столице на Онего», как и зачем украсил свой участок драконами, рыцарями, львами и горгонами.
«Столбы дыма понеслись на дворы на Голиковке». Как Петрозаводск дважды чуть не сгорел
22.05.2025 21:15
В 19 веке в Петрозаводске было 11 мостов
17.05.2025 12:00
архив чтиво

Медиа

Отчетный концерт танцевальной академии KlNG STEP SYNDICATE
04.06.2025 13:15
все фото и видео
© 2003—2025 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение