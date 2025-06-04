Два чиновника из Карелии прошли обучение в «Школе мэров»

В Москве прошел заключительный модуль программы «Школа мэров».

Со 2 по 5 июня 2025 года в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» прошел шестой заключительный очный модуль программы развития муниципального кадрового управленческого резерва «Школа мэров» для третьего и четвертого потока участников.

«Мы выпускаем третий и четвертый поток образовательной программы, в рамках которой главы, их заместители, председатели дум муниципальных образований прошли обучение. Это был один из запросов, с которым муниципальное сообщество обращалось к Президенту нашей страны, и по его поручению запустилась „Школа мэров“. Главная цель курса — применить знания и внедрить новые успешные практики в муниципалитетах, которые представляют слушатели Школы. Чтобы жизнь в них становилась лучше, а вопросы жителей, адресованные к местной власти, решались быстрее и эффективнее», — отметил заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Грачев.

На двух потоках обучение проходили 160 слушателей из 82 регионов. Республику Карелия представили первый заместитель главы администрации Петрозаводского городского округа Михаил Ершов и глава Администрации Пряжинского муниципального района Дмитрий Буевич.

На протяжении обучения «Школа мэров» организовала выездные модули с практическими занятиями в 10 регионах России: Архангельской, Иркутской, Калужской, Новгородской, Самарской и Московской областях, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Чеченской Республике, Республике Саха (Якутия) и Москве. Целью этих выездов было знакомство с лучшими региональными практиками для их последующего масштабирования в муниципалитетах слушателей.

«В условиях меняющегося мира, наступления цифровой эпохи и появления новых вызовов у глав муниципальных образований возникает запрос на повышение компетенций, поиска новых решений и приобретения навыков политического лидерства. В ходе „Муниципального диалога“ мы получаем от них обратную связь и знаем, что образовательный проект „Школа мэров“ стал стартовой площадкой для многих успешных руководителей. Он является важным инструментом формирования компетентного муниципального управленца, который стремится развивать малую родину и создавать высокий уровень жизни в своих муниципалитетах», — отметила Ирина Гусева, Сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления.

Программа разработана по поручению Президента России Владимира Путина и реализуется ВШГУ Президентской академии при поддержке администрации Президента РФ и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).