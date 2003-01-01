Два деревянных панно украсили дом детского творчества в Калевале

Новый арт-объект появился в поселке Калевала. Создал его художник из Владимирской области.

Художник Кирилл Ведерников и его команда всю прошлую неделю работали над двумя деревянными барельефами в Калевале.

— Работа предварительно была изготовлена в г. Вязники и затем доставлена до посёлка Калевала. Панно состоит из четырех частей, — рассказали в паблике фестиваля муралов «Полоса отвода».

Кирилл Ведерников — живописец, график, художник монументалист. Он участник многочисленных фестивалей и выставок в России, Германии, Италии, Болгарии, Греции. Начал свой путь с рисования граффити, что в последствии переросло в интерес к монументальному искусству. По задумке художника в Калевале здание дополнительного образования украсили две внушительные деревянные фигуры персонажей из одноименного карело-финского эпоса «Калевала». Его работы можно увидеть в разных российских городах. «Важно делиться с миром тем, что у тебя внутри», — говорит Кирилл.

Панно выполнены в рамках фестиваля «Полоса отвода». Напомним, также разные команды уличных художников поработали в Петрозаводске на стенах школ № 3 и № 9, на стене Центра культурного развития «Среда» в Костомукше, на стене Детско-юношеской спортивной школы в Олонце и на небольших объектах в п. Муезерский — гараже во дворе Детского сада и на вагончике для переодевания у катка. Цель проекта — преобразить однотонные скучные фасады с помощью уличного искусства. Помогают в этом профессиональные художники.

Фестиваль муралов «Полоса отвода» реализуется в рамках программы «Регион для молодых» нацпроекта «Молодёжь и дети». Ранее мурал (большое изображение) появился на фасаде Дома молодёжи в Петрозаводске.