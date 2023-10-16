Два десятка новых теплиц для молодых елочек поставили в лесопитомнике «Вилга»

В комплексе «Вилга» построили 26 новых теплиц.

В этом сезоне в теплицах, расположенных в Прионежье, появился первый урожай — молодые ели достигли нужного роста, их готовят к зимнему закаливанию, рассказали в Минприроды Карелии.



Весной в тепличном комплексе впервые применили способ выращивания сеянцев с открытой корневой системой в защищенном грунте.



Метод позволяет сократить сроки и увеличить количество посадочного материала.



В начале года в питомнике установили 26 новых теплиц отечественного производства, которые учреждение закупило за счет собственных средств.



Весной работники питомника посеяли семена ели. Технология защищенного грунта - выращивание сеянцев под пленкой - повысила скорость роста. Первые подсчеты говорят, что 1,5 млн елей достигли своего стандарта — 12 сантиметров - и будут готовы к продаже арендаторам весной следующего года.



«За пять лет мы прошли очень большой и очень продуктивный путь, благодаря национальному проекту „Экология“ нам удалось модернизировать старые теплицы, теперь в них мы получаем двойной урожай за один сезон. А новые теплицы мы приобрели за счет собственных средств, в свою очередь, это наш вклад в продуктивное лесовосстановление республики», — начальник АУ РК «Кареллесхоз» Елена Морозько.



Сейчас в лесных питомниках Карелии идет инвентаризация, то есть подсчет посадочного материала, выращенного в этом году.



В Минприроде отметили, что в АУ РК «Кареллесхоз» работает шесть тепличных комплексов, самый крупный из них в Новой Вилге.









