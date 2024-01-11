Два детсада и десятки жилых домов в Сегеже останутся на полдня без тепла

Сегежский ЦБК запланировал ремонтные работы на сетях теплоснабжения.

В субботу, 13 января, будут проводиться работы по замене участка сетей теплоснабжения на территории сегежского детсада № 20.



Об этом сообщила глава Сегежского округа Марина Гусева.



«9 января на этом участке была аварийная ситуация, которую бригада ЦБК устраняла сутки. Решение проблемы было временным. Во избежание аварии на теплосети и обесточивания домов в морозы часть трубопровода необходимо заменить», — сообщила чиновник в соцсети.



Бригада ЦБК планирует выполнить работы в течение шести часов, начиная с 9.00.



Под отключение подпадают:



здания двух дошкольных учреждений - №№18 и 20; улица Антикайнена, №№ 14, 16, 18, 19, 20, 21; проезд Монтажников, №№ 5,5-А; улица Строителей, №№ 5, 7, 9, 11; Волдозерское шоссе, №№ 1, 2, 3; переулок Хвойный; улица Птицефабрика.



В случае возникновения проблем на внутридомовых сетях заявки следует оставлять по телефону: 4-22-71.