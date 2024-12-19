Два дизель-генератора привезли в Лахденпохский район

Генераторы приобрели за счет средств резервного фонда районной администрации.
Генераторы мощностью 100 кВт и 20 кВт привезены, сообщили в паблике Лахденпохского района 23 декабря.
«Сегодня утром доставлены два дизель-генератора, приобретенные за счет средств резервного фонда администрации района. Стационарный генератор будет установлен на городской ВНС, а передвижное мобильное ДГУ предназначено для сельских поселений», — рассказали в источнике.
После разгрузки началась приемка оборудования.
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