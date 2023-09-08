Два дня в Петрозаводске будут искать нетрезвых водителей

В карельской столице пройдет рейд «Контроль трезвости».

В понедельник и вторник в Петрозаводске пройдут массовые проверки водителей.

Автомобилистов проверят на трезвость. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

С целью предупреждения происшествий с участием нетрезвых водителей и пресечения нарушений правил дорожного движения 11 и 12 сентября в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

Во время рейдов госавтоинспекторы используют персональные видеорегистраторы. Материалы аудио- и видеозаписей суд может использовать в качестве доказательств по делу об административном правонарушении.

Горожан просят сообщать о нетрезвых водителях в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44.