Два дня в Петрозаводске будут искать нетрезвых водителей

В карельской столице пройдет рейд «Контроль трезвости».
В понедельник и вторник в Петрозаводске пройдут массовые проверки водителей.
Автомобилистов проверят на трезвость. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Карелии.
С целью предупреждения происшествий с участием нетрезвых водителей и пресечения нарушений правил дорожного движения 11 и 12 сентября в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».
Во время рейдов госавтоинспекторы используют персональные видеорегистраторы. Материалы аудио- и видеозаписей суд может использовать в качестве доказательств по делу об административном правонарушении.
Горожан просят сообщать о нетрезвых водителях в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44.
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