Два дома в Карелии загорелись от подожженного мусора

Пожары произошли на севере республики и в Петрозаводске.

В МЧС Карелии «Столице на Онего» рассказали о двух пожарах, произошедших 24 мая в Лоухском районе и в Петрозаводске. Оба инцидента оказались связаны с горящим мусором.

В поселке Чупа загорелся мусор на площади 6 кв. м. От него огонь перекинулся на кровлю деревянного дома. Серьезно дом не успел пострадать — повреждения были зафиксированы на площади 1 кв. м., огонь был потушен.

Также сами справились с возгоранием жильцы одного из домов по улице Анохина. Там тоже загорелся мусор, но все потухло до приезда спасателей.