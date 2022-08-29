Два доверчивых жителя Карелии отдали 315 тысяч рублей мошенникам

Двое жителей Кемского и Медвежьегорскго района попались на удочку мошенников и лишились своих сбережений, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кемского района поступило заявление от 29-летнего горожанина, у которого обманным путём похитили 200 тысяч рублей. Мужчина ответил на телефонный звонок, поступивший якобы из банка, и узнал, что от его имени кто-то пытается оформить кредит. Для отмены незаконной операции «специалист» рекомендовал самостоятельно оформить кредит на такую же сумму, а затем перечислить деньги на «безопасный счет». Житель Кеми все это выполнил и адресовал все заемные средства неизвестному лицу.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.

Аналогичным образом был обманут и 47-летний житель Медвежьегорского района. Под предлогом избавления от несанкционированно оформленного кредита его вынудили установить на телефон стороннее приложение. Аферисты получили доступ к его счету и похитили 115 тысяч рублей.

Полиция Карелии призывает граждан быть бдительными. Любую информацию, связанную с финансами, лучше уточнять через официальные источники.