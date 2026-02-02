Два французских авто столкнулись на пешеходном переходе в Питкяранте

В ГАИ по Карелии поделились подробностями ДТП, произошедшего на севере Приладожья.
Сегодня, 3 февраля, в 12:10 на пешеходном переходе, расположенном вблизи дома № 37 по улице Ленина в Питкяранте, произошло столкновение автомобилей Renault Sandero и Peugeot. Об этом «Столице на Онего» сообщили в пресс-службе ГАИ по Карелии.
— Водитель Peugeot не уступил дорогу водителю Renault, двигавшемуся по главной дороге, — пояснили там.
Информация о пострадавших в ведомство не поступала. По факту ДТП проводится проверка.
Ранее мы писали, что при столкновении автомобилей BMW и Renault на набережной Варкауса в Петрозаводске пострадал двухлетний ребёнок, находившийся в салоне BMW.