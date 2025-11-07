Два глухаря выясняли отношения на дороге, ведущей в Водлозерский парк

Турист из Рязани встретил по дороге в Водлозерский парк двух глухарей.
Видео выложили в паблике Водлозерского парка в ВК. Его прислал турист из Рязани. По дороге он встретил двух глухарей.
— Два глухаря-красавца выясняли отношения прямо на проезжей части. Птицы не спешили уступать дорогу и улетели, лишь когда автомобиль приблизился вплотную, — рассказали в сообществе.
Ранее глухари вышли на дорогу в районе Ладвозера в Костомушском округе. «Настоящая майская идиллия под Карельским небом», — подписал видео Игорь Киреев.