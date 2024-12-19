Два года «строгача» получил непутевый сын за кражу автомашины у матери на севере Карелии

Жителя Беломорского округа осудили к 2 годам лишения свободы за кражу автомобиля у своей матери.

Прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя Беломорского округа. Он был осужден за кражу.

Суд установил, что в августе текущего года подсудимый забрался в автомобиль своей матери и без разрешения собственницы поехал по личным делам в Кемь. Там машина сломалась, и мужчина продал ее водителю эвакуатора за 30 тысяч рублей.

В результате житель Беломорского округа своими преступными действиями причинил матери ущерб свыше 380 тысяч рублей.

Суд учел позицию прокурора и приговорил виновного к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.