Два города в Карелии вошли в десятку популярнейших направлений для отдыха зимой

Один из карельских городов стал лидером для лыжных направлений отдыха.

Эксперты российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру проанализировали самые популярные направления для зимнего отдыха, который уже активно планируют россияне, поскольку в дальнейшем стоимость жилья может существенно вырасти.

В число самых популярных направлений вошли два карельских города, Сортавала и Петрозаводск. При этом Сортавала стала самым популярным лыжным направлением. Туристы, как правило, бронируют отдых там в течении 3 ночей с ценой около 10 тысяч рублей за сутки.

А вот в Петрозаводске туристы планируют останавливаться зимой на 7 суток при большей плате за жилье — до 14 тысяч рублей.