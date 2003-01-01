Два города в Карелии вошли в топ популярных направлений для отдыха на реках и озёрах

Карельские города вошли в топ-10 самых популярных направлений в России для отдыха на реках и озёрах осенью.

Два города в Карелии, Петрозаводск и Сортавала, вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха на реках и озёрах осенью. Такой рейтинг на основе бронирования отелей и квартир составили в Твил ру.

При этом ночь в городе Сортавала оказалась самой дорогой в топ-10. Стоит она 6.6 тысячи рублей. Туристы предпочитают останавливаться в Приладожье на 4 ночи.

Ночь в Петрозаводске обойдется скромнее, «всего» за 3.8 тысячи рублей. При этом в Петрозаводске туристы на 5 дней.