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Новости. Спорт
17:40, 09 Июля 2018
фото: domaroma.ru

Два игрока сборной России попали в символическую сборную прорывов ЧМ-2018

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Два футболиста сборной России по футболу оказались в символической команде футболистов, которые удивили своей игрой на Чемпионате мира 2018 года по версии ESPN.

Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на "Советский спорт".

Американский канал составил символическую сборную, где оказались нападающий Артем Дзюба и полузащитник Денис Черышев.

Полностью составленная ESPN команда выглядит следующим образом: вратарь: Чо Хён У (Южная Корея); защитники: Бенжамен Павар (Франция), Мортеза Пуралиганджи (Иран), Гарри Магуайр (Англия), Лукас-Франсуа Эрнандес (Франция); полузащитники: Родриго Бентанкур (Уругвай), Денис Черышев (Россия), Такаси Инуи (Япония); нападающие: Мэтью Леки (Австралия), Анте Ребич (Хорватия), Артем Дзюба (Россия).

29-летний Дзюба на мундиале провел пять матчей, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи. На счету 27-летнего Черышева пять матчей и четыре забитых мяча.

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