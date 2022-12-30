Два юных самбиста из Карелии взяли золото на «Рождественской елке» в Кандалакше

В Мурманской области состоялся межрегиональный турнир по самбо, на котором двое самбистов из Карелии праздновали победу.

В Кандалакше прошел межрегиональный турнир по самбо «Рождественская елка», в котором приняли участие юные спортсмены из Мурманска, Кандалакши, Полярных зорь, Мончегорска, Кировска, Умбы, Оленегорска и Петрозаводска.



Воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва №5 Алексей Бабский в весовой категории до 42 килограммов и Денис Колосовский в категории до 52 килограммов стали победителями соревнований. Спортсмены провели по четыре встречи, во всех одержали победы.



По итогам соревнований Алексей Бабский награжден специальным кубком в номинации «Лучшая техника», говорится в сообщении паблика «Центр спортивной подготовки».



Тренирует спортсменов Артуш Асрян.