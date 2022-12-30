Два юных самбиста из Карелии взяли золото на «Рождественской елке» в Кандалакше

В Мурманской области состоялся межрегиональный турнир по самбо, на котором двое самбистов из Карелии праздновали победу.
В Кандалакше прошел межрегиональный турнир по самбо «Рождественская елка», в котором приняли участие юные спортсмены из Мурманска, Кандалакши, Полярных зорь, Мончегорска, Кировска, Умбы, Оленегорска и Петрозаводска.
Воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва №5 Алексей Бабский в весовой категории до 42 килограммов и Денис Колосовский в категории до 52 килограммов стали победителями соревнований. Спортсмены провели по четыре встречи, во всех одержали победы.
По итогам соревнований Алексей Бабский награжден специальным кубком в номинации «Лучшая техника», говорится в сообщении паблика «Центр спортивной подготовки».
Тренирует спортсменов Артуш Асрян.
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