Два кандидата претендуют на должность главы Пудожского района Карелии

В Пудоже проходит конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального района − главы администрации муниципального района, сообщили в правительстве Карелии.

Сегодня, 8 декабря, стартовал конкурс по отбору кандидатур на должность главы Пудожского муниципального района − главы администрации Пудожского муниципального района. В состав конкурсной комиссии под председательством заместителя главы Карелии по внутренней политике Игоря Корсакова вошли представители правительства республики, Законодательного собрания и депутаты местных советов. На утверждение районного совета направлены две кандидатуры.

На должность главы района претендовали четыре участника: Максим Белобородов, Илья Гашков, Елена Гроль и Алексей Зубов.

По итогам работы конкурсной комиссии принято решение направить на утверждение Совета Пудожского муниципального района кандидатуры предпринимателя Максима Белобородова и суперфиналиста «Лидеров Карелии -2021», главы Красноборского сельского поселения Алексея Зубова.

Заседание районного совета состоится в 15.00 часов.