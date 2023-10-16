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Два карельских города включили в перечень опорных населенных пунктов Арктики

Новости. Экономика
12:18, 17 Октября 2023
фото: © Артур Парфенчиков / ВК

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Кемь и Беломорск включены в перечень опорных населенных пунктов Арктики.

Такое решение принято на заседании штаба под руководством министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

Всего был утвержден перечень из 26 районов, поселков, городов и прилегающих к ним территорий. Для удобства они были объединены в 16 агломераций. Кемско-Беломорская агломерация — в их числе, сообщил в соцсети глава республики Артур Парфенчиков. 

«Что это нам дает? Как минимум, гарантированную системную поддержку федерального центра, которую мы направим на развитие наших приморских территорий. Уже сегодня строим здесь социальные объекты, приводим в порядок дороги, развиваем туристическую инфраструктуру. Теперь у нас появилась возможность реализовать еще более масштабные проекты», — заявил Парфенчиков.

Он напомнил, что инициатива создания концепции опорных городов Арктики поддержана президентом России.

Отметим, в Карелии в Арктическую зону входят Беломорский, Лоухский, Кемский, Сегежский, Калевальский районы и Костомукшский городской округ.

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