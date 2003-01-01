Два карельских города вошли в ТОП самых популярных направлений для отдыха на водоемах осенью

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для отдыха на реках и озерах осенью 2025 года.

В него попали сразу два карельских города – Петрозаводск и Сортавала. Причем столица Карелии даже обошла столицу Приладожья, оказавшись на шестой строчке. Если верить данному сервису бронирования, то средняя стоимость одной ночи в Петрозаводске осенью 2025 года оказалась 3827 рублей при бронировании от 5 суток. А вот Сортавала практически в два раза дороже – 6552 рублей при броне 4 ночи.

В первой тройке ожидаемо Калининград, Казань, Краснодар. Две столицы, стоящие на реках - Москву и Санкт-Петербург, из рейтинга исключены из-за того, что они посещаются, в основном, не из-за побережий.

Десять самых популярных направлений для отдыха на реках и озерах осенью:

Калининград, Калининградская область ― 3876 р. /6 ночей*

Казань, Татарстан ― 4540 р. / 4 ночи

Краснодар, Краснодарский край ― 3562 р. / 2 ночи

Нижний Новгород, Нижегородская область ― 4141 р. / 4 ночи

Волгоград, Волгоградская область ― 3934 р. / 2 ночи

Петрозаводск, Карелия ―3827 р. / 5 ночей

Ярославль, Ярославская область ― 3390 р. / 3 ночи

Сортавала, Карелия ―6552 р. / 4 ночи

Великий Новгород, Новгородская область ―4443 р. /3 ночи

Астрахань, Астраханская область ― 3523 р. /4 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки.